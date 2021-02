Biographie

L'un des meilleurs harmonicistes de la scène Chicago Blues dans l'ère post-Chess, Charlie Musselwhite (né dans le Mississippi en 1944) s'imprègne de la culture blues locale mais ne se révèle qu'à son emménagement dans la Windy City, publiant chez Vanguard et dès 1967 l'un des classiques du genre avec le tonitruant et influent Stand Back! Here Comes Charley Musselwhite's South Side Band, réalisant l'exploit de mettre d'accord les aficionados blues et la scène hippie bourgeonnante du moment. Toujours actif dans le nouveau millénaire et titulaire d'une trentaine d'enregistrements studio, Musselwhite intègre sur le retard quelques éléments jazz et entame une collaboration avec Ben Harper offrant deux albums, Get Up! (2013) et No Mercy in This Land (2018). © TiVo