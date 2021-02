Biographie

Comment la musique de Charlie Parker réussit-elle à imposer son intemporalité avec une telle aisance ? Une phrase de Bird et tout s’envole… Le saxophoniste américain n’aura passé que 34 années sur terre, son influence sur ses confrères reste sans doute la plus importante de l’histoire du jazz. Sans Charlie Parker, comme sans Louis Armstrong ou sans Duke Ellington, point de jazz !Dans les années 40 avec le trompettiste Dizzy Gillespie, il embarque le genre sur des sentiers inédits aux tempos endiablés, où l’improvisation basée sur la structure harmonique devient centrale. Un nouveau style où la virtuosité technique est alors inédite. Le bebop voit le jour et avec lui le jazz entre dans l’ère moderne. Des nouvelles approches sur la mélodie, le rythme et l'harmonie qui influenceront considérablement les musiciens contemporains.Parker fut aussi une belle plume et il laisse derrière lui des standards comme Scrapple From The Apple, Now's The Time, Au Privave, Yardbird Suite, Donna Lee (avec Miles Davis), Billie's Bounce, Ko-Ko, Ornithology (avec Benny Harris). Mais tout ce génie prend forme sur une personnalité complexe, à la santé fragile et qui luttera sans fin avec ses démons, l’alcool et la drogue… © MZ/Qobuz