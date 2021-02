Biographie

Auteur-compositeur-interprète américain révélé par YouTube, Charlie Puth (né dans le New Jersey en 1991) a décroché les disques de platine seul ou accompagné dès ses premiers pas officiels, à commencer par les titres "See You Again" avec Wiz Khalifa sur la bande originale du film Fast & Furious 7 (2015) et "Marvin Gaye", en duo avec Meghan Trainor et extrait de Nine Track Mind, son premier opus publié en 2016. Deux ans plus tard, Puth revient avec un second effort studio, Voicenotes, épaulé par Kehlani ou encore le vétéran James Taylor. © TiVo