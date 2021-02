Biographie

La connexion humaine est au cœur des chansons émouvantes et évocatrices de Charlotte Cardin. La chanteuse est sensible à tout ce qui l'entoure, mais ce sont généralement les gens dans sa vie qui lui inspirent textes et musiques. De sa voix grave, parfaitement calibrée et envoutante, elle nous livre ses compositions et nous transporte. Interprète unique sur scène, Charlotte a multiplié les concerts depuis le début de sa carrière, avec une première tournée majeure comme tête d’affiche aux États-Unis en 2018, après deux importantes séries nord-américaines de spectacles avec Nick Murphy et en première partie de BØRNS. Elle a aussi offert des performances éclatantes dans plusieurs festivals d’importance en Amérique du Nord incluant Bonnaroo, Osheaga et le Festival d’Été de Québec, où on a pu la voir comme invitée avec Sting et Peter Gabriel. Main Girl, le dernier EP de Charlotte Cardin, a été encensé par la critique, notamment pour son premier extrait éponyme et les chansons Paradise Motion et The Kids. Tout comme son premier EP (Big Boy), Main Girl a reçu un disque d’or au Canada. Le tout premier album de Charlotte est attendu pour 2020.