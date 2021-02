Biographie

Fille de l'actrice britannique Jane Birkin et de l’auteur-compositeur français Serge Gainsbourg, Charlotte Gainsbourg réussit à explorer les deux côtés de l’héritage familial, s’attirant des éloges tant pour son jeu d’actrice raffiné que pour sa voix agréable et suggestive. Bien qu'adolescente, dans les années 1980, elle ait enregistré un album de chansons de son père (sur lequel on retrouve le duo dérangeant « Lemon Incest »), la carrière musicale de Charlotte Gainsbourg a vraiment commencé avec la sortie de 5:55 presque 20 ans plus tard. Elle chante désormais presque exclusivement en anglais, et ses collaborations avec le duo français Air, sur des morceaux aux accents électro-pop, ont été bien accueillies par la critique comme par ses fans. © TiVo