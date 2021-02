Biographie

Charly Black est un artiste de reggae dancehall, originaire de Rio Bueno en Jamaïque. Il est encore adolescent lorsqu'il réalise une série de riddims populaires. Il décroche ainsi un premier succès local en 2004 avec le simple « Woman is you ». Animé par une ambition altruiste, il considère sa musique comme la médecine dont le monde a besoin. En 2015 il décroche un succès international avec le titre « Gyal You a Party Animal », un avant goût de la sortie d'un premier mini album intitulé Baddest country boy et annoncé pour l'année 2016. © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2019