Biographie

Actif depuis le début des années 2000 et surtout célèbre en Espagne, Charly Rodriguez est le prototype de l'artiste dance actuel. A la fois chanteur, producteur, compositeur, et DJ Charly Rodriguez est capable d'animer les clubs comme les évènements de masse. Ses titres « Me Enamore » (2012) et « Te Pido un beso » (2012) lui ont permis de se faire un nom en dehors de la péninsule ibérique. Charly Rodriguez se fait une place dans le coeur des clubbers français avec « Toca toca » durant l'été 2013. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015