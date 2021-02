Biographie

Chateau Flight est le projet estampillé french touch de DJ Gilb'r et I:Cube. Insatiable découvreur, DJ Gilb'r profite de son label Versatile pour signer Nicolas Chaix dit I:Cube en 1995. Ensemble ils forment l'entité Chateau Flight, le premier maxi du duo « Discobole » sort en 1997. Sans atteindre les sommets du genre, Chateau Flght sort Puzzle en 2000 et The Meal en 2004 deux albums recommandables. Remixent en 2002 est un album de...remixes et Les Vampires en 2006 permet à Chateau Flight d'aborder l'illustration de film. Chateau Flight offre au final une palette d'un éclectisme réjouissant. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015