Biographie

Légende de la musique mexicaine, Chavela Vargas donne une version très personnelle de la chanson ranchera. Après une enfance malheureuse au Costa Rica, et des débuts dans la rue, elle devient chanteuse professionnelle à trente ans. Sa profondeur et son intensité en font un phénomène au Mexique dans les années quarante et cinquante. Elle devient l'ami de personnalités comme Elizabeth Taylor, Pablo Picasso, ou Pablo Neruda. Femme de tous les excès, Chavela Vargas connaît ensuite le parcours de toutes les divas, oubliée puis redécouverte dans les années quatre-vingt-dix quand ses disques sortent en CD. Chavela Vargas revient alors sur le devant de la scène avec des albums comme Chavela Vargas (1998), En Carnegie Hall (2004), La Llorona (2004), et Por Mi Culpa (2010) avec Lila Downs et Miguel Bosé. Malgré sa santé vacillante, elle décide à quatre-vingt-treize ans d'enregistrer La Luna Grande en hommage à Federico Garcia Lorca. La dame au poncho rouge rend l'âme le 5 août 2012 à Cuenavaca au Mexique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015