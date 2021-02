Biographie

Chayanne, l'une des premières idoles de pop latino a réussi à garder une carrière constante de chanteur de ballade, produisant généreusement des tubes, et a même trouvé le temps de jouer en parallèle. Né Elmer Figueroa-Arce en 1968, à San Lorenzo, Puerto Rico, le chanteur démarre sa carrière en 1979, lorsqu'il rejoint Los Chicos. Destiné à faire concurrence au groupe Menudo, Los Chicos ne parvient pas à atteindre son niveau de popularité délirante et termine sa course en 1984. Chayanne entame une carrière solo, mais elle ne commence à porter ses fruits qu'à partir du moment où il signe chez Sony deux albums éponymes successifs en 1988 et 1989. © Jason Birchmeier /TiVo