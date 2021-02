Biographie

Cheat Codes est un trio de musiciens électroniques originaires de Los Angeles (Etats-Unis). Trevor Dahl, Kevin Ford et Matthew Russell partagent une passion pour la musique house pratiquée par des artistes comme Calvin Harris et Zedd. Ils s'intéressent également aux icônes de la pop moderne comme Katy Perry. Depuis 2016, le trio se constuit une solide réputation en titillant les classements des clubs avec leurs titres « Follow You » et « Sex ». © ©Copyright Music Story Anthony Augendre 2016