Biographie

Poussant de la voix dans son quartier natal, à Oran, il est remarqué en chantant dans une fête de mariage par les frères Naoui. Ceux-ci le prennent au sein de leur groupe, qui anime le cabaret la Guinguette, sur la côte oranaise. Hasni continue de chanter dans divers clubs oranais avant de faire son premier enregistrement avec Chaba Zahouania, en 1987. Le duo interprétera la chanson la plus scandaleuse du raï, « Beraka », un succès qui conte une histoire d'amour nouée dans « une baraque mal foutue ». La plupart des autres chanteurs auront beaucoup de réticence à reprendre cette chanson sur scène. Cheb Hasni émerge à la veille des émeutes d'octobre 1988, qui ont profondément transformé la situation politique de l'Algérie, suite à l'apparition des groupes musulmans extrémistes. Les opportunités de se produire en public étant de plus en plus rares, il se lance dans une prolifération inouïe d'enregistrements : plus de 150 cassettes audio en sept ans de carrière.Le créateur du raï sentimental. Il devient le chef de file de la seconde génération de chanteurs de raï – apparue après 1986 – et consacre une nouvelle tendance du genre, appelée par ses protagonistes la chanson sentimentale, ou « raï sentimental », ou encore « raï love ». Sur un registre qui évoque les mélodies sucrées du chanteur de variétés espagnol Julio Iglesias, Hasni, comme son émule et ami Cheb Nasro, lance un raï qui devient le substitut à l'absence de relations entre jeunes hommes et jeunes femmes dans un espace social saturé par la croissance démographique et la moralisation galopantes. Cultivant, paradoxalement, les stéréotypes amoureux montrés dans les feuilletons télévisés et les conduites typiques du machisme, cette chanson sentimentale va rajeunir et féminiser davantage l'audience du raï. Supplantant ses aînés, Cheb Hasni en devient le chanteur le plus populaire dans les années 90 jusqu'à son assassinat à Oran attribué au Groupe islamique armé (GIA), le plus violent des mouvements islamistes algériens.