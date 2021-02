Biographie

Cheb Mami peut revendiquer un rôle de pionnier, ayant su faire accepter à l'Occident cette musique algérienne contemporaine et populaire qu'est le raï. Tout comme Cheb Khaled et Rachid Taha, cet ancien « môme » prodige du raï a su devenir une vedette en France autant qu'au Maghreb, ainsi qu'une crédibilité internationale avec des collaborations prestigieuses (Sting, Zucchero, Ziggy Marley, Zebda…). Mais en 2006, la carrière du « gentil » Mami s'effondre à cause d'un scabreux fait divers.