Biographie

Surnommé « Mister Guitar », Chet Atkins (1924-2001) est l'un des plus grands guitaristes de country, en dépit d'une reconnaissance tardive quant à son style original et son influence. Outre des hits comme « Yaketi Axe » (1955) ou « Country Gentleman » (1969), on lui doit la découverte de nombreux talents (Don Gibson, Waylon Jennings). Ce musicien attaché à la tradition fit aussi preuve d'une grande curiosité pour d'autres genres et fit entre la country dans les classements pop. Il a produit Elvis Presley et a été nommé vice-président du label RCA. En 1990, Chet Atkins a publié l'album Neck and Neck avec son disciple Mark Knopfler. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015