Biographie

Chet Faker. Ce nom vous rappelle quelqu’un? C’est normal, Nicholas James Murphy, de son vrai nom, voue un culte à Baker. Inspiré par la délicatesse écorchée de la voix du trompettiste, par son jeu sensible, à fleur de tympan, il applique à sa musique la même esthétique. Mais attention, il n’est pas question de jazz dans les productions de Faker ! Il distille une soul moderne, où piano et électronique forment un mélange homogène sublimé par la voix chaude de l’australien. Dès la mise en ligne de sa reprise du No Diggity de Blackstreet, la classe du chanteur fait mouche et le propulse sur le devant de la scène… Il ne faudra pas longtemps avant que le label Downtown Records mette le grappin sur le barbu et publie son premier EP, Thinking In Textures. Sans surprise, le succès est au rendez-vous. Avec la sortie de Built of Glass en 2014, Chet Faker prouve que toute l’attention dont il fait l’objet n’est pas qu’un feu de paille… © Nicolas Gal/QOBUZ