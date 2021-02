Biographie

Chevalrex, de son vrai nom Rémy Poncet, voit le jour le 19 mai 1982 à Valence, dans la Drôme. Il commence à s'intéresser à la musique à partir de 14 ans en enregistrant ses premières compositions dans sa chambre. C'est pourtant vers les arts visuels que ses études l'orientent d'abord, puisqu'il intègre l'École Supérieure d'Art de Grenoble, avant d'intégrer le collectif d'artistes Brest Brest Brest. Mais ce choix le rapproche tout de même de la musique, puisqu'il collabore avec des maisons de disques pour réaliser des affiches et des pochettes de disques, en particulier pour H-Burns, Bertrand Belin ou Olivier Marguerit. En 2013, il choisit de donner une chance à son projet musical et publie sur le label qu'il a fondé, Objet Disque, un premier album qu'il a composé et réalisé seul, à la maison, Catapulte. Des titres comme « Le Désert commence là » ou « Vers les tombes » y définissent pleinement son univers pop mélancolique. L'année suivante, il publie un opus transitoire, la mixtape 30 Minutes with Chevalrex, auquel succède en 2016 Futurisme, hébergé cette fois par le label nouvellement fondé Vietnam et qui comprend les titres « Orléans » et « Aussi loin ». Deux ans plus tard, il parfait sa formule avec l'album Anti Slogan, inspiré par la lecture des œuvres de Simone de Beauvoir et qui héberge notamment la chanson-titre et « Face aux mouvements du cœur #1 ». Trois ans après, le chanteur français présente Providence, son quatrième album, que l'artiste dit cette fois inspiré par le cinéma de David Lynch et Vincent Gallo. C'est cette ambiance sombre qu'il s'est employé à injecter selon lui dans les premiers titres dévoilés, « Tant de fois » et « La Tombe de Jim ».