Biographie

Groupe formé en 1966 à Chicago autour de Terry Kath et Peter Cetera (guitares et chant), avec Robert Lamm (claviers), Danny Seraphine (batterie), Walter Parazaider et Walt Perry (saxophones), James Pankow (trombone) et Lee Loughnane (trompette). Chicago symbolise un son sophistiqué, des compositions ambitieuses et un succès populaire immense. Connu pour sa série d'albums numérotés (près de quarante en cinquante de carrière), le groupe au style éclectique (principalement jazz rock et soft rock) perd de son originalité au fil des ans. Il traverse néanmoins les décennies jusqu'aux années 2010 avec la sortie en 2014 de Chicago XXXVI: Now, suivi quatre ans plus tard par l'anthologie en public : VI Decades Live. © ©Copyright Music Story Music Story 2018