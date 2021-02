Biographie

Par son aisance à aborder tous les styles et sa quête permanente de l'innovation, Chick Corea fut l'un des plus grands pianistes de jazz de sa génération et un pionnier du jazz fusion, avec Miles Davis puis son groupe Return to Forever. Né de parents aux origines italiennes le 12 juin 1941 à Chelsea (Massachusetts), Armando Anthony Corea apprend le piano dès l'âge de quatre ans, ainsi que la batterie. Il étudie à l'université Columbia puis à la Juilliard School de New York et effectue ses débuts d'accompagnateur auprès de Blue Mitchell, Mongo Santamaria, Stan Getz et Herbie Mann, qui produit son premier album Tones for Joan's Bones (1968). Paru la même année, l'album Now He Sings, Now He Sobs, enregistré en trio avec Miroslav Vitouš et Roy Haynes, est considéré comme un classique. Amené à remplacer Herbie Hancock, Chick Corea intègre le groupe électrique de Miles Davis et s'illustre au piano électrique sur les albums In a Silent Way (1969) et Bitches Brew (1970), avant de créer le quartette d'avant-garde Circle avec Anthony Braxton, Dave Holland et Barry Altschul, puis le trio A.R.C. avec les deux derniers. Après deux volumes d'improvisations au piano pour le label ECM, il forme le groupe de jazz fusion Return to Forever, qui remporte un vif succès avec des albums classés dans les charts jazz. En configuration acoustique ou électrique, le pianiste multiplie les expériences avec différents musiciens, dont The Chick Corea Elektric Band (1985) et The Chick Corea Akoustic Band (1989), avec John Pattitucci et Dave Weckl. Il collabore avec Gary Burton, Herbie Hancock et Béla Fleck, ou John McLaughlin au sein du Five Peace Band (2009). Le retour à la scène de Return to Forever est suivi en 2012 de The Continents: Concerto for Jazz Quintet & Chamber Orchestra pour Deutsche Grammophone, The Vigil en formation électrique, puis des volumes acoustiques Trilogy (2014) et Trilogy 2 (2018). En 2019, il renoue avec le jazz latin sur Antidote, avec Paco de Lucia au sein de The Spanish Heart Band, qui lui vaut un vingt-troisième Grammy Award. Atteint d'une forme de cancer rare et fulgurant, le musicien s'éteint le 9 février 2021 à l'âge de 79 ans. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2021