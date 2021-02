Biographie

Chico Buarque est un pilier de la musique carioca. Ses chansons ont marqué l’imaginaire du Brésil, avant de représenter le pays à l’étranger. En France, Chico Buarque a été adapté par Claude Nougaro (Tu verras), Pierre Vassiliu (Qui c’est celui-là ?), Georges Moustaki (Portugal) ou encore Dalida qui enregistra une version française de A Banda, également reprise en allemand par France Gall. En 1966, cette chanson remporte le premier prix du Festival de música popular brasileira, organisé par la télévision TV Record et suivi par tous les Brésiliens. Du jour au lendemain, l’auteur-compositeur de 22 ans devient une idole nationale.Francisco Buarque de Hollanda est né dans une famille d’intellectuels et d’artistes. Son père Sérgio est un écrivain et historien célèbre, ses sœurs sont musiciennes : Miucha chante et deviendra l’épouse de Joao Gilberto et la mère de Bebel, Ana compose et sera ministre de la Culture de Dilma Rousseff tandis que Cristina se spécialisera dans la samba traditionnelle.Chico Buarque est héritier de la bossa-nova. L'historique parolier, Vinicius de Moraes, est un ami proche de son père. João Gilberto, dont le chant et le jeu de guitare ont donné leurs couleurs à ce mouvement, va devenir son beau-frère. Enfin, après avoir été un modèle, Tom Jobim, le compositeur des grands standards, devient un collaborateur, avec lequel Chico cosigne quelques classiques (Sabià, Retrato em preto e branco, Olha Maria...). Mais en fan de l’école de la Mangueira, il aime aussi écrire des sambas, il s’intéresse au jazz comme aux chansons européennes. Il est aussi dramaturge et futur romancier, ses textes de chansons sont ciselés, imagés et poétiques, parfois écrits à la première personne du féminin, parfois avec humour et souvent depuis le point de vue des plus humblesD’apparence moins révolutionnaire que ses collègues tropicalistes, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Tom Zé ou Os Mutantes, Buarque n’en a pas moins affaire avec la censure, omniprésente durant cette période de dictature. En 1968, des paramilitaires montent sur scène pour interrompre sa pièce contestataire, Roda Viva. Et l’année suivante, après avoir subi un long interrogatoire policier, il profite d’une tournée en Italie pour s’installer à Rome pendant deux ans. Là, sur des arrangements d’Ennio Morricone, il enregistre un disque de ses succès en italien et compose son quatrième album. Chico Buarque n°4 comprend notamment Essa Moça Tá Diferente, qui, vingt ans plus tard, propulsé par une pub pour un soda, sera un énorme tube en France.En 1971, il est de retour au Brésil et sort son chef-d’œuvre Construção, qui décrit avec subtilité les frustrations subies par ses contemporains, bridés par la dictature. Durant ces années sombres, son immense popularité le protège du pire. Il ne cesse de sortir des disques, maquillant à peine ses opinions politiques, se débat avec la censure, mais, en champion du double sens, offre au public quelques notes d’espoir joliment tournées, comme Apesar de Você, qui, avec ses allures de règlement de compte amoureux, devient un hymne contre la dictature. Durant les années 1970, Chico Buarque conserve une activité soutenue. Il écrit plus d’une centaine de chansons, compose aussi pour le cinéma et signe plusieurs pièces de théâtre, Calabar avec Ruy Guerra en 1973, Gota d'água avec Paulo Pontes en 75 ou Ópera do Malandro en 78, adaptée huit ans plus tard au cinéma par Ruy Guerra. A la fin de la décennie la censure s’estompe et, jusqu’au retour à la démocratie en 1985, Chico Buarque participe à toutes les manifestations politiques importantes. A partir des années 90, il se consacre principalement à l’écriture de romans, traduits et célébrés à travers le monde. Musicien dilettante, il donne peu de concerts et ne sort de nouveaux disques qu’au compte-gouttes. Passionné de football et de samba, homme de gauche, fidèle au parti travailliste, Chico Buarque est un symbole du Brésil, un de ceux dont la voix porte à travers les générations. © Benjamin MiNiMuM/Qobuz