Biographie

Chico Science est avec son groupe Nação Zumbi, l'un des principaux animateurs du mouvement mangue beat qui s'empare de Recife (Pernambuco) vers 1991. Mêlant les rythmes du nordeste et du carnaval, avec le funk, le rap, et le rock, le mangue beat est avec le samba reggae un point de départ de la musique brésilienne de la fin du vingtième siècle. Chico Science débute en fanfare avec Da Lama ao Caos en 1994. Le choc est tel que Chico Science est projeté à l'avant scène internationale, il se produit par exemple avec Gilberto Gil à New York en 1995. Afrociberdelia en 1996 est hélas le second et dernier album de Chico Science qui décède le 2 février 1997 dans un accident de voiture. Le double album posthume CSNZ en 1998 contient remixes et enregistrements publics. Malgré sa minceur physique, l'héritage de Chico Science est considérable et irradie la musique brésilienne pour longtemps.