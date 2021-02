Biographie

Lorsque Chico Bouchikhi quitte les Gypsy Kings, il fonde Chico & The Gypsies, nouvelle formation axée sur les sonorités flamenco mais intégrant une vaste palette d'influences, des musiques latines à la variété française et livrant régulièrement des albums à l'esprit festif et ensoleillé. © Olivier Duboc /TiVo