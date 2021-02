Biographie

Né à Los Angeles en 1983, l'auteur-compositeur-interprète, rappeur, producteur, scénariste et comédien américain Donald Glover s'illustre à l'écran dès 2006 dans des séries comme Community, Atlanta ou Guava Island ainsi que dans le film Solo: A Star Wars Story (2018). En parallèle c'est en 2011 qu'il apparaît sur la scène musicale avec un premier maxi éponyme et l'album Camp, déclinant une recette pop rap aux accents West Coast et R&B qu'il ne cesse dès lors de peaufiner sur Because the Internet (2013) puis l'acclamé "Awaken, My Love!" (2016) intégrant de nouveaux éléments funk. Suite au single "This Is America", doté d'un clip embrassant les thèmes de l'injustice raciale et de la violence par armes à feu, Childish Gambino revient en 2020 avec son quatrième opus, 3.15.20. © TiVo