Biographie

Venu de Finlande, le groupe Children of Bodom qui débute en 1993 sous le nom d'IneartheD pratique une grande variété de metal : speed, thrash, death, power ou nu-metal, tout lui convient. Après un premier album paru en 1997, Something Wild, la formation du guitariste et chanteur Alexi Laiho gagne la notoriété en Europe et au Japon où est enregistré l'album live Tokyo Warhearts (1999). D'autres productions suivent à mesure que le succès s'amplifie : Follow the Reaper (2000), Hate Crew Deathroll (2003), Are You Dead Yet? (2005) et Blooddrunk (2008) précèdent l'album de reprises Skeletons in the Closet (« Des cadavres dans le placard »), comprenant des versions metal de titres signés Britney Spears ou Trust (version anglaise d'« Antisocial »). C'est d'ailleurs l'une des spécialités du groupe qui publie par la suite les albums Relentless, Reckless Forever (2011), Halo of Blood (2013) et I Worship Chaos (2015). © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015