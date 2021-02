Biographie

Mareva Rana naît le 27 avril 1994 à Genève, en Suisse. Elle fait toute sa scolarité à Annecy avant de suivre ses aspirations artistiques qui la mènent vers le monde de la musique et du rap en particulier. Elle se fait rapidement repérer par les rappeurs toulousains Big Flo et Oli, puis par le producteur influent Tefa, qui a travaillé avec de nombreux artistes comme Sniper ou Rohff, qui l'encourage à multiplier les collaborations et lui fait rencontrer Kery James et Fianso entre autres. Vient le temps du premier album studio, Karma, qui comporte un duo avec Sofiane. Avec ce premier opus, elle affirme déjà une grande qualité d'écriture et des prises de position féministes fortes comme dans le titre « Si j'étais un homme ». En 2019, elle publie un nouveau titre appelé à faire parler de lui, « Oulala ». © ©Copyright Music Story Ollmedia Prod. 2019