Biographie

La chanteuse pop française Chimène Badi a participé à la deuxième saison de Pop Star sur M6, et bien qu'elle ne soit pas arrivée jusqu'en finale, ses performances vocales ont attiré l'attention de Valéry Zeitoun, membre du jury et directeur du label AZ, qui lui a fait une offre de contrat. Le premier single de Chimène Badi, « Entre Nous », s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires, préparant le terrain pour son premier album. Les singles « Je vais te chercher » et « Si j'avais su t'aimer » se sont classés en tête des charts français, faisant de Badi l'héritière spirituelle de cette tradition de ballades puissantes initiée par Céline Dion. Dis moi que tu m'aimes (2004) a généré trois hits classés numéro un. © Jason Ankeny /TiVo