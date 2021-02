Biographie

Moins connu internationalement que d'autres figures du rap sudiste, Chingy n'en connaît pas moins de beaux succès aux Etats-Unis. Jackpot en 2003 est no 2, Powerballin' en 2004 accroche la onzième place du Billboard. Hoodstar en 2006 se maintient en no 9, alors que Hate It or Love It en 2008 chute lourdement à la quatre-vingt-quatrième place. Success and Failure attendu en 2009 tente d'inverser la tendance.