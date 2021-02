Biographie

C’est en se lançant en musique après une carrière au cinéma que Chloé Sainte-Marie a gagné le respect des critiques et du public. Mis à part un premier essai aujourd’hui renié par l’artiste (L’emploi de mon temps, 1993), elle a, sur ses albums subséquents, mis sa sensibilité exacerbée au service de la poésie et des Premières Nations. En mariant les œuvres de plusieurs poètes, dont Gaston Miron, Patrice Desbiens et Joséphine Bacon, à des airs folk sur Je pleure, tu pleures, Je marche à toi et Parle-moi, la chanteuse a reçu un accueil souvent dithyrambique. Sa discographie compte même aujourd’hui un conte musical écrit par feu son mari Gilles Carle ainsi qu’un album entier en langue innue, comme quoi Chloé Sainte-Marie n’a jamais peur de s’investir dans des projets surprenants.