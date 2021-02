Biographie

Si la musique de Chlorine Free prend racine du côté du groove syncopé des Headhunters, elle s'émancipe du carcan jazz funk des 70's en s'ouvrant à une électronique moderne et à un hip hop tranchant. Fort de la virtuosité de ses instrumentistes, le groupe distille un son intransigeant remettant au goût du jour les codes érigés pendant l'âge d'or de la "fusion". Sorti en 2011, Start Fresh, leur premier opus, remporte l'adhésion du public. Porté par le single D'Fish, largement diffusé sur Nova, le disque fait la part belle à des morceaux pour la plupart instrumentaux, dans lesquels s'épanouissent des musiciens incontestablement hyperactifs. Basse rèche, claviers joueurs, batterie acoustique triturée à l'électronique, flûte tantôt évanescente, tantôt ahurie, trombone percutant et scratchs subtilement distillés: voilà la recette raffinée que nous sert Chlorine Free. En 2014, le groupe revient avec The Fish, second opus dans lequel le groupe affine encore un peu plus la frontière entre analogique et électronique. Une pléiade de guests de talent vient pour l'occasion prêter main forte au groupe : Raashan Ahmad, Soweto Kinch, Voice Monet ou encore Nya. Tous les paramètres semblent promettre Chlorine Free à un avenir fructueux sur les scènes internationales, vu le talent et l'esprit novateur dont le groupe fait preuve. © Nicolas Gal/QOBUZ