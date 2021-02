Biographie

Groupe de rock n’ roll qui s’articule autour du chanteur Jimmy Hunt, Chocolat ne lésine pas sur les «riffs» de guitare hallucinants. Imprévisible, tout en explorations, déballant ici de la prog atmosphérique ou là du funk plus léger, Chocolat donne un concert à l’énergie débordante assurée. Après la déferlante sur «Piano élégant» en 2008 - et un épisode particulièrement chaotique documenté lors d’un passage aux Îles-de-la-Madeleine -, le groupe prend une pause le temps que son chanteur travaille son matériel solo. C’est le retour inattendu en 2014 avec «Tss Tss» et Chocolat a réussi à avoir une bonne deuxième vie. Le groupe s’est alors défait du son yé-yé pour poursuivre vers des chansons plus instrumentales et psychédéliques, mais toujours définitivement ancrées dans le bon vieux rock.