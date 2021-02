Biographie

Choses Sauvages c’est à la base une histoire de chums . Une gang de bums qui, au secondaire, passaient leur temps dans les sous-sols de Saint-Eustache à fumer des cigarettes en cachette et à s’échanger des MP3 par emails. Lorsqu’ils débarquent à Montréal en 2012, le monde s’offre à eux. La liberté de la jeune vingtaine les amène à vivre la nuit, principalement dans les rues du Plateau où ils trouvent plusieurs de leurs inspirations. Les bars, les dérives, l’amour, la mort... Les gars sont déjà bien loin d’Hendrix qui avait, plusieurs années plus tôt, influencé leur nom. Ils préfèrent, aujourd’hui, le new wave et le funk. En 2013, ils présentent leur premier EP Late Night , un mini-album de cinq chansons qui inscrit Choses Sauvages comme l’un des groupes indie-électro-pop montréalais à surveiller. La formation parcourt le Québec pour une soixantaine de spectacles. Elle participe à de nombreux festivals de renom, tels que M pour Montréal, Pop Montréal, Coup de coeur francophone, Fringe Montréal, FAST, Diapason et plus encore. Le band performe également aux côtés de groupes bien établis comme Chocolat, Chrome Sparks, The Zolas et Foreign Diplomats. Deux ans plus tard, il revient avec Japanese Jazz , un deuxième EP qui charme la scène émergente par ses teintes musicales qui jumellent tant le low-fi que la pop, le disco et le jazz. Ses sonorités éclectiques traduisent les vastes connaissances musicales des membres et mettent de l’avant leur talent de musiciens. Cette même année, ils lancent leur premier single francophone, L’épave trouée , qui se hisse rapidement dans les palmarès universitaires, en plus de jouer à plusieurs reprises dans différentes stations commerciales. La production de ces deux mini-albums représente, pour le groupe, principalement une recherche musicale. Le volet expérimental de ces enregistrements lui a permis d’acquérir une solide expérience sur scène, de développer un fan base important, mais surtout de créer un projet aujourd’hui plus unifié et solide. Choses Sauvages présente son premier long jeu à l’automne 2018. Signé Audiogram et réalisé par Emmanuel Ethier (Chocolat, Jimmy Hunt, Peter Peter, ...), l’album éponyme plaît tant aux mélomanes, par ses influences nichées - allant du R’n’B à la french touch - et son son propre à lui, mais aussi au grand public par ses rythmes dansants qui savent faire lever le party. S’en suit une vaste tournée de spectacle à travers le Québec, dont plusieurs dates dans le cadre de la tournée Diplovages (en plateau double avec Foreign Diplomats). L’année 2019 se termine avec une nomination au Gala de l'ADISQ dans la prestigieuse catégorie Album de l'année - Alternatif, et un spectacle au Club Soda à Montréal présenté par le festival Coup de coeur francophone.