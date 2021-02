Biographie

Le chanteur R&B aux influences Pop Chris Brown démarre sa carrière avec "Run It!", produit par Scott Storch, et devient le premier artiste masculin solo à sortir un single qui grimpe directement en première place du classement de titres du Billboard. Il n'a que 16 ans à l'époque. Brown vient d'une petite ville de Virginie, Tappahannock, et comme beaucoup de gosses nés dans les années 80, il est initié à la musique qu'écoutent ses parents puis fini par tomber sous le charme du hip-hop. Deux ans après avoir découvert ses talents de chanteur, il signe un contrat d'enregistrement avec Jive et enregistre son premier album, sorti en novembre 2005, qui entre immédiatement dans le Top Ten. Suit Exclusive en 2007. © Andy Kellman /TiVo