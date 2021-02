Biographie

D’abord l’une des figures de proue du mouvement grunge en tant que chanteur de Soundgarden, Chris Cornell a ensuite poursuivi une carrière tapissée de succès en intégrant le groupe Audioslave et en se lançant dans une aventure solo. Considéré comme l’un des meilleurs chanteurs rock de l’histoire, l’artiste Américain possède une voix rauque et puissante immédiatement reconnaissable. Chris Cornell naît en 1964 à Seattle et commence à s’intéresser à la musique pendant son adolescence lorsqu’il commence à jouer de la batterie dans un groupe local. Plutôt solitaire, le jeune musicien utilise le rock comme une échappatoire, préférant s’isoler et écouter ses idoles plutôt que de se mêler à la foule. Il prend ensuite la décision de quitter l’école et commence à travailler en tant que cuisinier avant de fonder le groupe Soundgarden en 1984 avec Hiro Yamamoto à la basse, Kim Thayil à la guitare et Matt Cameron à la batterie. Le quatuor devient rapidement un groupe phare de la scène underground de Seattle grâce à ce rock loin de l’énergie punk du moment. Après quelques enregistrements sur de petits labels indépendants, Soundgarden devient l’un des premiers groupes de Seattle à signer chez une major. Avec les albums Louder Than Love (1989), Badmotorfinger (1991), Superunknown (1994) et Down on the Upside (1996), Soundgarden s’impose comme l’un des groupes de rock les plus influents du début des années 90 et la voix de Chris Cornell ne cesse de gagner en maturité et en puissance. La première excursion en solo de la part du chanteur a lieu en 1992 lorsqu’il chante le titre Seasons pour la bande-originale du film Singles. C’est une fois la dissolution de Soundgarden rendue officielle en 1997 que Chris Cornell commence à écrire son premier album solo. Celui-ci s’intitule Euphoria Morning et sort en 1999, constituant un vrai virage par rapport au son de son précédent groupe, reposant surtout sur la voix du chanteur plutôt que sur les lourds riffs de guitare. Chris Cornell semble ensuite vouloir faire une pause dans sa carrière musicale mais il reçoit au même moment une invitation difficile à refuser : les membres de Rage Against The Machine décident de continuer l’aventure malgré le départ de leur chanteur Zack de la Rocha. Cornell se laisse tenter et rejoint donc Tom Morello, Tim Commerford et Brad Wilk pour former Audioslave. C’est Rick Rubin qui est choisi pour produire le premier album éponyme du groupe qui sort en 2002 et dont les ventes ne déçoivent pas. Out of Exile arrive ensuite en 2005 suivi par Revelations en 2006… Cette même année Chris Cornell annonce son départ du groupe arguant des différents artistiques. Le chanteur originaire de Seattle se retrouve alors totalement indépendant et poursuit sa carrière solo avec Carry On en 2007 puis avec Scream en 2009 qui marque sa collaboration avec le prestigieux producteur Timbaland. Bien que ce dernier affirme que l’album est la plus belle création de sa carrière, les critiques ne sont pas emballées et descendent le disque. C’est ensuite vers les sonorités acoustiques que se tourne Chris Cornell à travers l’opus Songbook, sorti en 2011. L’année suivante marque le grand retour de Soundgarden qui se reforme pour publier King Animal, le premier album du groupe depuis Down on the Upside de 1996 ! En 2015, Chris Cornell s’associe avec le producteur Brendan O’Brien pour enregistrer Higher Truth, disque sur lequel il met légèrement de côté la puissance tonitruante de sa voix pour se concentrer sur chansons acoustiques plus subtiles et posées qu’à ses habitudes. © LG/Qobuz