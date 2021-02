Biographie

Auteur-compositeur aux mélodies accrocheuses, Chris de Burgh fait partie de ces auteurs-compositeurs discrets, capables de connaître le succès d'un bout à l'autre de leur carrière. Il débute en 1975 et obtient plusieurs hits dans la décennie suivante, notamment avec « Don't Pay the Ferryman » en 1982 et « High On Emotion » en 1984. Depuis, il enchaîne les albums avec une régularité métronomique. © ©Copyright Music Story Music Story 2015