Biographie

Chris Isaak est clairement un amoureux du rockabilly gorgé de réverbération et de la country des studios Sun. Il s'attèle à marier la mélancolie de Roy Orbison au son sobre et épuré de chez Sun et son approche élégante du rock & roll des années 50 et 60 en ont fait une star au début des années 90 grâce à la chanson « Wicked Game » apparaissant dans le film Sailor et Lula de David Lynch. Isaak creuse le même sillon par la suite, égrainant tubes et disques d'or dans la lignée de Heart Shaped World tout le reste des années 90. A la fin des années 2000, il est resté populaire notamment avec son émission The Chris Isaak Hour sur The Biography Channel. © TiVo