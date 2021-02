Biographie

Christopher Eric Lane est ne le 9 novembre 1984 à Kernersville en Caroline du Nord. Chris et son frère jumeau Cory consacrent leur adolescence au sport, en particulier le baseball où ils excellent. Contrarié par les blessures, Chris Lane abandonne le sport au profit de la guitare. Recalé aux auditions de la septième saison d'American Idol en 2008, Chris Lane se dirige vers la musique country et forme The Chris Lane Band qui sort l'album Let's Ride en 2012. Chris Lane revient en solo en aout 2016 avec l'album Girl Problems classé au Billboard Country et au Billboard général. Une performance que réédite Laps Around the Sun en 2018, avec en prime le succès des singles « For Her » et «Take Back Home Girl ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019