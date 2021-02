Biographie

Né en 1951 à Middlesbrough, le guitar hero britannique Chris Rea est porté depuis ses débuts, à l'instar d'un Mark Knopfler, par une passion pour les sonorités américaines, ne conquérant pourtant jamais le marché étasunien mais s'imposant comme l'un des grands noms de la scène blues-rock européenne. Doté d'une voix chaude et rocailleuse et d'un jeu de guitare idiosyncratique axé autour du picking, Rea entame sa discographie en 1978 mais n'explose auprès du grand public qu'au milieu des années 80 avec des albums comme On the Beach (1986) puis The Road to Hell (1989) et son morceau titre sorti en single. En 2017, avec Road Songs for Lovers, Rea livre son 25ème album studio. © TiVo