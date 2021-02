Biographie

Compositeur, guitariste et interprète de country, Chris Stapleton (Lexington, 15 avril 1978) commence par arpenter les scènes de Nashville avec son groupe de bluegrass The SteelDrivers (2008-2010), avant de devenir un compositeur prisé par George Strait, Kenny Chesney, Luke Bryan et Darius Rucker, tandis que d'autres comme la chanteuse britannique Adele, reprennent ses chansons. Il connaît un succès tardif avec son premier album solo,Traveller (2015), classé numéro un au Billboard 200 et certifié double disque de platine à sa sortie. Détenteur d'un premier Grammy Award du meilleur album de country, Chris Stapleton poursuit sa collaboration avec le producteur Dave Cobb pour les deux albums suivants From A Room: Volume 1 et From A Room: Volume 2, parus à quelques mois d'intervalle en 2017. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2017