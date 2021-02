Biographie

Bien qu'Américaine, c'est en Grande-Bretagne que Chrissie Hynde s'est rendue célèbre en tant que leader de The Pretenders. Formé en 1978, le groupe existe en parallèle du mouvement punk sans en faire vraiment partie intégrante. Amie de nombreuses stars, Chrissie Hynde a été mariée à Ray Davies de The Kinks et à Jim Kerr de Simple Minds. Ses nombreuses collaborations en marge du groupe se sont nottament soldées par les tubes « I Got You Babe » (1985) avec UB40 et « Love Can Built a Bridge » (1995) avec Cher, Neneh Cherry et Eric Clapton. En 2010, son album Fidelity avec le Gallois J.P. Jones (sous le nom JP, Chrissie & The Fairground Boys) ne retient pas l'attention. Chrissie Hynde sort en juin 2014 son premier album solo avec Stockholm. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015