Biographie

Directeur musical de l’Orchestre philharmonique royal de Liège (OPRL) depuis 2011, le Viennois Christian Arming a été l’élève, puis l’assistant, de Seiji Ozawa qui l’a emmené au célèbre Festival de Tanglewood où il a pu diriger l’Orchestre symphonique de Boston. On ne pouvait rêver meilleur apprentissage. Le jeune homme a beaucoup observé et beaucoup appris. Son début de carrière se déroule « à l’ancienne », d’abord en travaillant comme chef assistant à l’Opéra du Rhin, puis directeur musical dans des théâtres de plus en plus importants, Ostrava en République Tchèque, puis l’Orchestre symphonique de Lucerne où il reste pendant dix ans avant d’être nommé par Ozawa à la tête du New Japan Philharmonic à Tokyo.A Liège, Christian Arming dirige le répertoire franco-belge suivant ainsi la tradition de l’orchestre, mais il apporte avec lui Richard Strauss, Bruckner, Mahler et l’école slave et tchèque, un univers peu connu des musiciens liégeois. L’entente excellente et les projets nombreux ont poussé Christian Arming à renouveler son contrat à trois reprises, travaillant dans la confiance et avec des instrumentistes avides de se perfectionner sans cesse et toujours prêts à découvrir de nouvelles partitions. Arming affiche clairement sa volonté de renforcer l’image internationale de l’OPRL, notamment avec une politique d’enregistrements qui commence à porter ses fruits. Outre la Symphonie en ré mineur du Liégeois César Franck, monument incontournable que chaque chef se doit d’enregistrer à la tête de cette formation, Christian Arming a consacré un album entièrement voué aux œuvres concertantes de Camille Saint-Saëns pour violon et pour violoncelle. On lui doit aussi une belle découverte avec deux œuvres du compositeur lorrain Louis Théodore Gouvy, sorti de l’anonymat depuis une vingtaine d’années et avec lequel l’histoire de la musique doit dorénavant compter. Christian Arming collabore également avec le Festival de Radio France et Montpellier au cours duquel il a notamment enregistré, avec Leonid Kuzmin, le Deuxième Concerto pour piano d’Edward MacDowell, ce compositeur et pianiste américain qui reçut les encouragements de Franz Liszt.Christian Arming est également très demandé à l’opéra : Salzbourg, Cincinnati (Le Tour d’écrou), Trieste (Le Chevalier à la rose), Lucerne (La Bohème), Vérone (Salomé, Elektra), Strasbourg (Le Prince Igor), Francfort (Le Vaisseau fantôme, Don Giovanni, Jenůfa), Tokyo (Leonore, Jeanne d’Arc, Lohengrin, L’Affaire Makropoulos, La Chauve-souris, Une Tragédie florentine). En une quinzaine d’années, il a enregistré des œuvres de Brahms, Beethoven, Mahler, Janáček et Schmidt (notamment avec le New Japan Philharmonic), chez Fontec et Arte Nova/BMG, Escaich avec l’Orchestre national de Lyon (Universal/Accord), et avec l’OPRL, Franck (Fuga Libera), Saint-Saëns (3 CD ; Zig-Zag Territoires/Outhere), Gouvy (Palazzetto Bru Zane), Wagner (2015, Naïve) et Jongen (Musique en Wallonie, 2017). Le rayonnement de l’Orchestre philharmonique royal de Liège dirigé par Christian Arming est aujourd’hui singulièrement renforcé grâce à un contrat avec la chaîne Mezzo et Mezzo Live HD, proposant une diffusion internationale auprès de 28 millions d’abonnés dans plus de 60 pays. © François Hudry/Qobuz