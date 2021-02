Biographie

Né en 1947, Christian Escoudé tombe dans la marmite jazz tout petit. Musicien professionnel à 15 ans, il intègre à partir de 1972 une multitude de formations et joue successivement aux côtés de Michel Portal, Michel Graillier, Martial Solal, John Lewis, Didier Lockwood, Philip Catherine et Jean-Michel Pilc. Fondateur du Trio Gitan, Gipsy Trio et Nouveau Trio Gitan, le guitariste manouche enregistre une vingtaine d'albums dont A Suite for Gypsies en 1998, Ma Ya Ya en 2005 et Au Bois de Mon Coeur - Christian Escoudé Joue Brassens en 2011. En 2013, Saint-Germain-des-Prés rend hommage aux compositions de John Lewis et du Modern Jazz Quartet. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015