Biographie

L'un des meilleurs chanteurs baryton-basse de sa génération, Christian Gerhaher (né en 1969) développe sa carrière après avoir remporté le Prix Pro Musicis en 1998. Présent sur la scène internationale dans des production d'opéra ou des récitals, il met à profit son timbre de baryton plus élevé que la moyenne dans de nombreux cycles de lieder de ses compositeurs fétiches Schubert, Schumann et Mahler et enregistre depuis 2000 avec son fidèle collaborateur, le pianiste Gerold Huber. Les récitals Orchetral Songs de Mahler et Nachtviolen : Schubert Lieder, sortis respectivement en 2013 et 2014, sont acclamés par la critique. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015