Biographie

Né à Greifswald le 5 avril 1985, le compositeur allemand Christian Löffler s'intéresse à la musique électronique à l'adolescence. Étudiant en arts visuels à l'université de sa ville natale, il fonde son propre label Ki Records en 2008 et s'installe à Rostock en 2011, d'où il conçoit tous les aspects de sa production, de la musique à la vidéo, en passant par les pochettes. Son premier EP, Heights (2009), est suivi trois ans plus tard par l'album A Forest (2012), dans lequel Christian Löffler décline son style introspectif et ambient, non dénue de rythme house. Le chanteur danois Gry Bagoien et la chanteuse allemande Mohna (Mona Steinwidder) participent régulièrement à ses créations. Cette dernière apparaît sur l'album Mare (2016), inspiré par l'oeuvre de l'écrivain Marcus Roloff, qui donne lieu l'année suivante à une série de remixes par Max Cooper, Superpoze, Steffen Kirchhoff, Aparde, Tiger Lou et Avatism. Retiré sur les rives de la mer Baltique, le musicien n'en est pas moins prolifique et reste relié à son public par les réseaux sociaux. Son troisième album Graal (Prologue) (2019), comprend le morceau « Refu », remixé ensuite par Dominik Eulberg. Christian Löffler réalise aussi des remixes pour le groupe de rock Blackout Problems et Francesco Tristano. L'album Lys, paru en 2020, voit son morceau-titre, chanté par Menke, entrer dans le classement des ventes allemandes (n° 89). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020