Biographie

Contrairement à nombre de ses paires de la teen pop, Aguilera est une chanteuse techniquement douée et dotée d'une voix véritablement puissante, qui chante à pleins poumons des chansons dance au tempo rapide et des ballades avec le talent d'une diva. Son premier succès de 1999, vendu par la suite à plus de huit millions d'exemplaires aux États-Unis, "Genie in a Bottle", reste en tête des classements pendant cinq semaines. Son album Stripped sorti en 2002 est vite critiqué ; le look propret d'Aguilera fait place à un style nettement plus graveleux. Aguilera travaille ensuite avec DJ Premier et Linda Perry, entre autres, pour son album Back to Basics, en 2006, qui démarre numéro 1 au Billboard 200. L'album révèle une chanteuse plus mûre, et en même temps provocatrice. © Steve Huey /TiVo