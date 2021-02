Biographie

Née en 1986 en Pennsylvanie, Christina Perri est la soeur du guitariste du groupe Shinedown, Nick Perri. Son rêve de quitter le bar dans lequel elle travaille pour devenir chanteuse se concrétise lorsque l'une de ses compositions, « Jar of Hearts », est diffusée dans une émission de télévision en 2010. Le titre se classe rapidement au Billboard et entraîne dans son sillage le premier album, Lovestrong (n° 4), paru quelques mois après, en mai 2011. L'année suivante, deux autres titres de Christina Perri sont retenus pour deux épisodes de la série cinématographique Twilight: Révélation, pendant que la chanteuse travaille à un deuxième album de compositions pop rock romantiques. Paru en mars 2014, son deuxième album Head or Heart comprend un duo avec Ed Sheeran sur « Be My Forever » et les singles « Human » et « Burning Gold ». © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015