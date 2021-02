Biographie

Dans la magnifique scène finale d’A nos amours de Maurice Pialat, on regarde Sandrine Bonnaire, filmée de dos, au son du King Arthur de Purcell chanté par Klaus Nomi… Ce qui tombe plutôt bien puisque Héloïse Letissier alias Christine & The Queens ressemble étrangement à cette Bonnaire alors âgée de seize ans, et compte l’extra-terrestre chanteur bavarois parmi ses idoles… Derrière ce nom de Christine & The Queens se cache donc une jeune Nantaise obsédée par les excentriques (Nomi mais aussi Bowie, Björk, PJ Harvey, Nick Cave, Lou Reed, Christophe et surtout Michael Jackson), femme-orchestre entrelaçant textures sonores new wave et nappes electro, pop et chanson, mots français et verbes anglais, théâtre et danse, musique et image…Et pour affoler un peu plus les boussoles, Christine & The Queens s’amuse à revisiter avec originalité Alain Bashung (Osez Joséphine), Yves Simon (Amazoniaque) et William Sheller (Photos Souvenirs)... En 2011, elle sort son premier EP (Miséricorde), suivi l'année d'après d'un second EP (Mac Abbey). Après un trosiième EP salué par la presse et qui cette fois la révèle au grand public (Nuit 17 à 52), Christine & The Queens sort enfin son premier véritable album en juin 2014, Chaleur humaine. Quatre ans plus tard, elle enchaîne avec Chris... © MZ/Qobuz