Biographie

Il aura fallu d’un éclair pour faire du pâtissier celui qui est aujourd’hui l’un des musiciens français les plus populaires. Le jeune Christophe Martichon commence dès l’adolescence à se familiariser avec la guitare et l’harmonica sous l’influence d’artistes comme Bob Marley ou Stevie Wonder. Propulsé en première partie de Seal ou de Jonathan Cerrada suite à un passage dans l’émission Graines de star alors qu’il n’a que 22 ans, Christophe Maé se frotte aussi au monde du cinéma en apparaissant sur la BO du film Mais qui a tué Pamela Rose ?. Le soufflé commence à monter… Le chanteur participe au casting de la comédie musicale Le roi Soleil en 2005, ce qui lui apporte une grande notoriété auprès du public hexagonal.Il faut attendre deux années supplémentaires pour voir le musicien commencer sa carrière solo. Mon Paradis est un succès total, concrétisé par un nombre de ventes impressionnant. Une « double tournée » a lieu par la suite, une première fois dans des petites salles bondées puis dans les différents Zénith de France. Sa variété française à tendance pop métissée de musique afro-américaine et des îles séduit et sa nouvelle envergure lui ouvre la porte de la troupe des Enfoirés. Avec son deuxième album, On trace la route, Christophe Maé franchit une nouvelle fois une étape importante : lors de sa tournée il remplira par deux fois l’Olympia et Bercy, tandis que le Zenith de Paris affichera complet lui aussi. Logiquement, il met sur pied un troisième album en 2013, alors que L’attrape rêve voit le jour trois ans plus tard. Rempli de ce qui fait la magie de Christophe Maé, il ne fait nul doute que cet opus saura convaincre une nouvelle fois les amateurs du talent du chanteur. © RB/Qobuz