Biographie

Christophe Willem est un chanteur français révélé par la saison 4 de l’émission Nouvelle Star en 2006. Suite à sa victoire à ce télé-crochet, celui que l’on surnomme la tortue a entamé une carrière solo et s’est rapidement imposé comme l’un des artistes les plus atypiques et les plus populaires de la chanson française. C’est en 2006 que la France découvre Christophe à travers sa participation à l’émission de compétition vocale Nouvelle Star. Grâce à sa voix fluette parfaitement maitrisée et à sa personnalité hors du commun il finit vainqueur de la saison. Christophe devient alors Christophe Willem et publie son premier album Inventaire contenant des collaborations avec des artistes comme Philippe Katerine, Zazie, Bertrand Burgalat ou encore Valérie Lemercier. Porté par les singles Double je et Jacques a dit, le disque remporte un véritable succès dans l’hexagone et permet à Christophe Willem de partir en tournée. Deux ans plus tard, c’est Caféine qui voit le jour et qui se hisse immédiatement en tête des ventes françaises. L’album est suivi par la tournée intitulée Le Coffee Tour. En 2011, il opère un retour à la télévision en devenant membre du jury de la seconde saison de X Factor. La même année, Willem publie son troisième album, Prismophonic sur lequel il collabore notamment avec Zaho pour l’écriture et Steve Anderson (producteur de Kylie Minogue) pour la musique. En 2015, il revient avec Paraît-il dont le premier extrait dévoilé, Le chagrin est écrit par Carla Bruni et composé par Fredrika Stahl. Le disque marque un retour à une chanson plus épurée, mettant en valeur sa voix si particulière. Zazie et Jean-Jacques Goldman apportent également leur contribution à l’album. © LG/Qobuz