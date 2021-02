Biographie

Christopher Cross, né Geppert en 1951, est surtout connu pour son premier album homonyme, détenteur de cinq Grammy Awards et autant de hits en 1980. Si « Ride Like the Wind » et « Sailing » sont restés dans les mémoires, ce ne fut pas le cas pour la suite de sa carrière, en dépit d'une production régulière jusqu'à la décennie 2000. L'année 2011 voit la sortie de son dixième opus baptisé Doctor Faith. Un concert enregistré en France la même année donne lieu au CD et DVD A Night in Paris, paru en 2013. L'année suivante arrive un nouvel album studio, Secret Ladder. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015