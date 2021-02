Biographie

Duo Montréalais de pop synthétique formé au début des années 2000 par Dave One (production) et Pee Thug (chant), Chromeo propose sa vision du genre, tout en electro-funk faussement premier degré et rythmiques rutilantes. Le single "Destination Overdrive" voit le jour en 2003, suivi par un premier album en 2004, She's In Control. Entre plusieurs sessions de remixes et autres collaborations, Chromeo trouve le temps d'offrir un second effort, Fancy Footwork (2007), suivi par Business Casual (2010) et White Women (2014). © Olivier Duboc /TiVo