Biographie

Leon « Chu » Berry grandit dans une famille de musiciens, fait des études musicales sur saxophone alto au West Virginia Stage College durant trois années. A sa sortie de l'école de musique en 1929, il obtient son premier engagement de musicien professionnel dans le big band de Stammy Stewart à Chicago, comme saxophoniste ténor (1929-1931). Il joue successivement dans les grandes formations de Benny Carter (1932-1933) et Teddy Hill (1933-1935). C'est dans le grand orchestre de Fletcher Handerson (1935-1936) qu'il acquiert une solide réputation, à tel point que Cab Calloway lui demande de rejoindre son orchestre pour en faire son premier saxophoniste (1937-1941). Malheureusement, Leon « Chu » Berry se tue dans un accident d'automobile. Plusieurs musicologues nous font remarquer que Leon « Chu » Berry est l'un des trois grands saxophonistes ténors de l'époque swing, après Coleman Hawkins et Lester Young. L'histoire retient que son surnom « Chu », ou plus précisément « Chew », provient du fait que Berry mangeait tout le temps, et qu'en anglais to chew signifie « mâcher, ruminer ». Berry se sent particulièrement à l'aise sur les temps rapides, développant un jeu solidement construit qui met en relief sa vélocité.